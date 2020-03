Atriz da série "La Casa de Papel" confirma que tem Covid-19

A atriz Itziar Ituño, que desempenha o papel de inspetora Raquel Murillo na série "La Casa de Papel", está infetada com o novo coronavírus. A também cantora e compositora espanhola, de 45 anos, diz que “está bem” apesar do teste á Covid-19 ter dado resultado positivo.

Natural do País Basco, Itziar Ituño escreveu nas redes sociais em basco que teve "febre e tosse" na sexta-feira passada e que o resultado do seu teste foi conhecido esta quarta-feira e deu positivo.

"Tenho coronavírus. O meu caso é ligeiro e estou bem, mas é muito contagioso e muito perigoso para as pessoas mais débeis. Isto não é nenhuma brincadeira", escreveu a atriz da popular série espanhola.

Itziar Ituño deixou também um apelo:

"Levem isto a sério. Há mortos, muitas vidas em jogo e ainda não sabemos ao ponto que isto vai chegar. Chegou a hora de sermos responsáveis. É um tempo de solidão e generosidade. Fiquem em casa e protejam os outros".

Espanha é um dos países mais atingidos com a pandemia da Covid-19, que já infetou em todo o mundo mais de 210 mil pessoas, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O coronavírus já causou a morte de mais de 550 pessoas em Espanha e infetou 13.716 (mais 2.538), segundo os últimos dados fornecidos esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

Veja também: