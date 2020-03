Belenenses disponibiliza complexo do Restelo para combate à Covid-19

O Belenenses disponibilizou o complexo desportivo do Restelo à Câmara Municipal de Lisboa, para poder ser utilizado como espaço no combate à pandemia de Covid-19, informou hoje o clube no sítio oficial na Internet.

"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' informa que contactou ontem a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de disponibilizar o complexo do Restelo, e, nomeadamente, o Pavilhão Acácio Rosa, para a finalidade que o município de Lisboa entenda por conveniente, incluindo a montagem de hospital de campanha, espaço de apoio aos hospitais mais próximos do complexo", indica o comunicado.

Números mais recentes da pandemia

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto registou 34 novos casos importados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785. O número de mortos subiu para três.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.

