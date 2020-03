Centenas de turistas enchem Aeroporto de Faro

Esta quarta-feira, o Aeroporto de Faro contou com centenas de turistas que queriam apanhar um voo para regressarem aos seus países.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus está a levar os turistas a saíram de Portutugal e as imagens a que a SIC Notícias teve acesso, mostram as filas com centenas de pessoas à espera para apanharem os voos.

