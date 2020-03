Centros de saúde vão passar a fazer rastreios ao novo coronavírus 

Uma mulher com 82 anos é a quarta vítima mortal do novo coronavírus em Portugal. Natural de Ovar, a mulher estava internada no Hospital de Santa Maria da Feira. Era doente crónica com vários problemas de saúde.

Com o número de contágios a aumentar, a Direção-Geral de Saúde quis passar uma mensagem de tranquilidade e anunciou que, a partir de agora, todas pessoas com sintomas deverão ser acompanhadas em casa.

Praticamente toda a rede de hospitais do país está pronta para receber casos suspeitos e positivos. Já os centros de saúde vão passar a fazer os rastreios.



