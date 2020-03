Confirmada quarta vítima mortal por Covid-19 em Portugal

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19

Morreu esta quinta-feira mais uma pessoa infetada com coronavírus em Portugal. O número de vítimas mortais sobe para quatro. Trata-se de uma cidadã de Ovar, de 83 anos, que estava no Hospital da Feira.

O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, prestou os pêsames à família da vítima através de uma mensagem no Facebook.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e entretanto infetou já mais de 220.000 pessoas em todo o mundo. Dessas, mais de 9.000 morreram e mais de 85.500 recuperaram.

O surto começou na China, que contabiliza 80.894 infetados, 69.614 recuperações e 3.237 mortos.

Estado de emergência em Portugal

Portugal está desde as 00:00 de hoje em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

Conheça aqui as medidas do estado de emergência.

