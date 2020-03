Governo anuncia as medidas do estado de emergência 

Direto

O Governo anuncia esta quinta-feira as medidas que vão ser impostas com o estado de emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, para fazer face à pandemia do novo coronavírus.

A apresentação das medidas acontece após o Executivo reunir em Conselho de Ministros, esta manhã, no Palácio da Ajuda.

Teletrabalho obrigatório, restaurantes só em regime "take-away", proteção aos idosos e encerramento de instituições culturais são algumas das medidas previstas.

Governo pode aplicar quarentena obrigatória e proibir deslocações pelo país

O estado de emergência decretado pelo Presidente da República permite que o Governo aplique quarentena obrigatória e proíba a deslocações pelo país, salvo por motivo estritamente necessário.

Podem ser impostas cercas sanitárias e pode ser interditada a permanência na via pública.

Marcelo diz que estado de emergência "não é uma vacina milagrosa"

Através de uma comunicação ao país, Marcelo Rebelo de Sousa disse que este é um sinal político forte de unidade e uma medida excecional para fazer frente a uma verdadeira guerra.

As cinco razões que levaram Marcelo a decretar estado de emergência

Marcelo falou durante 13:40, numa comunicação aos portugueses, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, para explicar os motivos da sua decisão para conter a pandemia e os seus efeitos na economia e na sociedade.

Confirmada terceira morte em Portugal, número de casos sobe para 785

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de uma terceira vítima mortal por Covid-19 em Portugal, na região Centro.

O número total de infetados subiu para 785, mais 143 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 22% em relação aos dados de quarta-feira.

Há um total de 89 doentes internados, 20 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

