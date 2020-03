Seis casos confirmados de Covid-19 na Madeira

Ainda antes de ser decretado o encerramento obrigatório, as lojas no Funchal já tinham fechado. As ruas estão agora desertas e as poucas pessoas que se vêem são turistas.

Estima-se que o processo de repatriamento de cidadãos estrangeiros retidos na Madeira esteja conluído no sábado.

Miguel Albuquerque quer implementar mais restrições à circulação e contacto entre pessoas na Madeira.

O Presidente do Governo Regional anunciou também que quer impor quarentena obrigatória a todos os passageiros que desembarcarem na região, tanto os residentes como os não residentes.

