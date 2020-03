UE quer dar prioridade nos testes a pacientes hospitalizados e pessoal médico

Os testes de despistagem do novo coronavírus devem ser realizados, em primeiro lugar, aos pacientes hospitalizados e aos profissionais de saúde, assim como aos idosos com problemas crónicos, segundo recomendações esta quinta-feira publicadas pela Comissão Europeia.

"No que toca aos testes de despistagem, recomenda-se dar prioridade aos profissionais de saúde e pacientes hospitalizados, bem como aos idosos que apresentam problemas crónicos", indica o executivo comunitário em informação hoje divulgada.

Em causa estão as recomendações hoje adotadas pelos ministros da Saúde da União Europeia (UE) e que foram criadas por um comité de especialistas nomeado pelo executivo comunitário e em parceria com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para fazer face à pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Nessas diretrizes, publicadas no 'site' da Comissão Europeia, o executivo comunitário admite que "a situação difere de Estado-membro para Estado-membro", mas sugere que todos "hierarquizem os testes por ordem decrescente de prioridade", ou seja, que se comece por fazer despistagem aos "pacientes hospitalizados com infeções respiratórias agudas graves".

Seguem-se testes ao pessoal médico, para "se poder tomar decisões sobre a sua exclusão ou sobre regresso ao trabalho", e a despistagem em pacientes em ambulatório com infeções respiratórias graves ou doenças semelhantes à gripe.

Só depois surgem os testes aos idosos com complicações de saúde (como doença pulmonar, cancro, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal, doença hepática, hipertensão, diabetes e com sinais de doença respiratória aguda), que "podem precisar mais rapidamente de suporte respiratório", segundo as recomendações.

As diretrizes ditam ainda que, "se a epidemia for local e os recursos permitirem", o teste é recomendado a todos os pacientes com infeção respiratória".

Nestas recomendações, Bruxelas apela, também, à adoção de medidas para não sobrecarregar os hospitais, sugerindo o recurso à tecnologia para utilização de aplicações móveis e consultas 'online', o adiamento de cirurgias não urgentes e a mobilização de todo o pessoal de saúde (qualificado ou em formação).

Além disso, "a proteção dos profissionais de saúde deve permanecer a principal prioridade dado que eles estão na linha de frente", vinca a Comissão Europeia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.

