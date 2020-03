Covid-19: Califórnia ordena isolamento social para evitar contágio

O governador do estado da Califórnia, o mais populoso dos Estados Unidos, ordenou às pessoas para ficarem em casa devido à epidemia de Covid-19, a não ser em caso de deslocações essenciais.

Gavin Newsom indicou que, se não forem tomadas medidas rigorosas, 56% dos 40 milhões de residentes no estado podem ficar infetados com o novo coronavírus nas próximas oito semanas.

O governador alargou assim as restrições aos movimentos não essenciais para controlar a propagação do vírus, que ameaça sobrecarregar o sistema de saúde da Califórnia.

Os Estados Unidos ultrapassaram na quinta-feira a barreira dos 10.000 casos de Covid-19 e contam 154 mortos, segundo um balanço da Universidade John Hopkins.

O país é agora o sexto no mundo com mais casos confirmados, atrás da China, Itália, Irão, Espanha e Alemanha, seguido da França e da Coreia do Sul.

As autoridades norte-americanas alertam para o facto de a propagação do novo coronavírus atingir já todos os 50 estados, referindo que o estado de Nova Iorque, com mais de 4.000 casos registados, é a região mais afetada, embora seja na costa oeste, no estado de Washington, que ocorreu maior número de mortes.

Os prejuízos para a maior economia do mundo continuam a aumentar e cerca de mais 70.000 norte-americanos pediram o subsídio de desemprego na semana passada.

O Congresso está a avaliar um pacote de emergência de um bilião de dólares (933 mil milhões de euros) para distribuir cheques às famílias. Em todo o mundo foram registados mais de 235.000 casos e o novo coronavírus causou a morte de mais de 9.800 pessoas.

