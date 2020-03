Espanha ultrapassa as mil mortes devido ao novo coronavírus

Os números divulgados hoje pelas autoridades de saúde espanholas dão conta de 19.980 infetados e 1.002 vítimas mortais de Covid-19.

A comunidade mais afetada no país continua a ser Madrid, onde a cada 15 minutos morre uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Do total de infetados, 1.141 encontram-se nos cuidados intensivos. Há, contudo, a realçar que 1.588 pessoas foram dadas como curadas.

Nas últimas 24 horas morreram 171 pessoas em Espanha, o que torna o país vizinho o quarto a passar a barreira das mil mortes, depois de China, Itália e Irão.

Ainda assim, o aumento deo último dia é de 16,5%, menor do que nos anteriores.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde de Espanha, que lidera a operação de combate à pandemia, alertou contudo que o valor do aumento percentual pode ser mais baixo devido à “sobrecarga dos laboratórios”.

“É um dado interessante, mas que terá de ser comprovado com os dados dia a dia”, sublinhou esta manhã Fernando Simón.