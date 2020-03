Angela Merkel em quarentena após contacto com médico infetado com coronavírus

A chanceler alemã Angela Merkel decidiu este domingo colocar-se em quarentena depois de ter estado em contacto, na passada sexta-feira, com um médico que testou agora positivo para a Covid-19.

Segundo o porta-voz do Governo alemão, a chanceler foi "informada de que um médico que lhe deu uma vacina na tarde de sexta-feira testou positivo" para o novo coronavírus.

Angela Merkel, de 65 anos, "continuará as suas atividades oficiais em quarentena em casa", em Berlim, anunciou o Governo em comunicado.

Pouco antes do anúncio da quarentena, Merkel tinha apresentado as novas medidas para conter a epidemia de Covid-19, incluindo a proibição de encontros com mais de duas pessoas e o encerramento de todos os restaurantes na Alemanha.

