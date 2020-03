Coimbra quer mais testes de despistagem do coronavírus

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra mostrou-se este domingo preocupado com o aumento do número de casos da covid-19 e instou a Administração Regional de Saúde do Centro a realizar mais testes de despistagem.

Em comunicado, a CIM de Coimbra informa que o seu presidente, José Carlos Alexandrino, "tem estado em contacto permanente com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, com as entidades de proteção civil e com os 19 presidentes dos municípios desta região", advogando que, "face ao aumento registado de casos positivos, é urgente tomar medidas no que toca a aumentar a capacidade de realização de testes".

Citado na nota, o responsável defende que "se deve seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que, através do seu diretor geral, Tedros Ghebreyesus, no dia 16 de março, deu a indicação de que só com testes de despistagem em massa e com medidas de isolamento será possível conter a pandemia" da covid-19.

Apelou, por isso, à ARS do Centro, para alargar os testes de deteção do novo coronavírus.

Para o presidente da CIM daquela região do centro do país, testes em larga escala para os casos suspeitos ainda são a melhor alternativa para conter a disseminação do vírus, pelo que seria "importante agilizar todas as formas de proceder à realização de testes, incluindo a mobilização de laboratórios privados, centros de testes e outras formas que possam ser adequadas para chegar a este objetivo".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos em 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.



