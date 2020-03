Covid-19: Mais de 550 novos casos em apenas 24 horas na Bélgica

Na Bélgica, o número de infetados tem aumentado significativamente nos últimas dias, sendo que só este sábado surgiram 558 novos casos. No total, já morreram 67 pessoas e há mais de duas mil e 800 testaram positivo.

O país fechou fronteiras e do estrangeiro está apenas autorizado o transporte de mercadorias e o regresso dos cidadãos belgas. As infrações vão ser sancionadas com multas que podem chegar aos 4 mil euros e a 3 meses de prisão.

As escolas, os restaurantes e os bares estão fechados há uma semana.