Plataforma online mostra-lhe o comércio que está a funcionar em Lisboa

Uma plataforma com informação sobre os estabelecimentos comerciais que estão abertos em Lisboa durante o estado de emergência foi este domingo lançada pela Câmara da capital, que também articulou um serviço de entregas em colaboração com a Autocoope e a Kapten.

A plataforma de restauração e comércio "Estamos abertos", que estará em permanente atualização, foi criada pela Câmara de Lisboa, em parceria com a AHRESP - Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal, a UACS - União de Associações do Comércio e Serviços e as Juntas de Freguesia.

Segundo informações disponíveis no 'site' da autarquia, para apoiar as entregas ao domicílio pelo comércio local, o município também articulou com a Autocoope (táxis) e a plataforma Kapten (TVDE - transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) um serviço de entregas que irá vigorar durante o estado de emergência decretado devido à pandemia da covid-19.

"O serviço de entrega no bairro deverá ser contratualizado entre o comerciante e o operador. O valor cobrado pela Autocoope é de 4,5 euros e pela Kapten quatro euros", é referido.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos em 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.