Jorge Jesus regressa a Portugal para estar "perto dos familiares"

A propagação do novo coronavírus obrigou à suspensão de diversos campeonatos de futebol, sendo que, no Brasil, o Flamengo já interrompeu toda as atividades do clube, por tempo indeterminado.

Depois da decisão da administração da equipa brasileira, Jorge Jesus optou por regressar a Portugal para "ficar perto dos familiares neste momento difícil em que se enfrenta uma pandemia", avança o portal de notícias Globo Esporte.

O técnico português viaja esta segunda-feira para Lisboa, juntamente com a equipa técnica, onde cumprirá um período de quarentena.

Jorge Jesus foi submetido a três exames de despiste à Covid-19 durante a semana passada. Os dois primeiros tiveram um resultado "inconclusivo", mas o terceiro confirmou que o técnico não estava infetado.

