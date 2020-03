Centeno diz que medidas orçamentais de apoio à Zona Euro quase duplicaram

Mário Centeno disse que as medidas orçamentais de apoio à Zona Euro quase duplicaram na última semana e esta segunda-feira foram suspensas as regras do pacto de estabilidade e crescimento.

Esta terça-feira à tarde, os ministros das finanças voltam a debater por videoconferência, numa altura em que vários países e economistas defendem a emissão conjunta de dívida e a criação de coronabonds.

Os ministros debatem novas possibilidades de resposta à crise.

Veja também: