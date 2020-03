Marcelo “menos preocupado” por portugueses estarem a seguir recomendações

O pico da pandemia por Covid-19 deverá ser um pouco mais tarde do que se previa, e o problema deve manter-se no próximo inverno, alertou esta tarde o Presidente da República no final da reunião no Infarmed que reuniu as principais autoridades de saúde.

Marcelo admite que saiu deste encontro um pouco mais descansado pelo que foi feito nas últimas semanas no país.

Veja também: