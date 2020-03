Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, afirmou que está é uma crise para a qual nenhum país teve tempo de preparar-se e por isso defende que nenhuma solução deve ser descartada. No entanto, continua a faltar consenso para se avançar com a emissão conjunta de dívida. Os ministros das finanças do euro discutem agora o recurso a linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

