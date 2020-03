Foram registados 2.202 casos de Covid-19 e 46 mortes devido ao novo coronavírus no Brasil. Enquanto o Presidente Bolsonaro sugere o relaxamento das regras internacionais de combate à pandemia, vários estados brasileiros têm endurecido as regras de restrição do contacto social para conter o avanço da doença, como explica a correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora.

