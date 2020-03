Estádio de futebol no Brasil transformado em hospital de campanha

Perante a escalada do novo coronavírus no Brasil, com o número de infetados a triplicar nos últimos dias, 34 mortes e 1.960 casos de infeção registados no país, alguns estados assumiram medidas mais restritivas para conter a pandemia.

Em São Paulo, que neste momento é o estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, está a ser construído um hospital de campanha no Estádio Pacaembu.

Bolsonaro, Presidente do Brasil, suspendeu as dívidas dos municípios mais afetados e anunciou um pacote de 85,8 mil milhões de reais - 15 mil e 500 milhões de euros - para apoiar as regiões mais afetadas da maior economia da América Latina.

