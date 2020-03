Quatro voos vão repatriar hoje passageiros de cruzeiro atracado em Lisboa

Os passageiros do cruzeiro que está atracado em Lisboa vão começar a ser repatriados esta terça-feira.

Segundo o Ministério da Administração Interna, durante o dia vão acontecer quatro voos: dois para a Alemanha, às 8h30 e 16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas; um para o Brasil, às 14h00, com capacidade para 453 pessoas; e um para o Reino Unido, às 14h05, que pode levar 309 passageiros.

"Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem", indica o MAI.



JOSE SENA GOULAO

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no Porto de Lisboa com 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália, a bordo.

Na segunda-feira, 27 passageiros portugueses desembarcaram - 21 portugueses e sete com autorização de residência em Portugal. Um deles testou positivo para o novo coronavírus.

