Covid-19: Mais 514 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

Em apenas 24 horas, morreram 514 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha - uma subida de 24% em relação aos dados de segunda-feira - e surgiram mais 4.537 novos casos, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 39.673 casos de Covid-19, dos quais 2.694 morreram.

Nesta altura, há 2.636 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e quase 3.800 casos recuperados.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 12.352 infetados e 1.535 mortos, seguida pela da Catalunha (7.864 e 282), a do País Basco (2.728 e 133) e a de Castela-Mancha (2.465 e 216).

Na totalidade do país, há 22.762 pessoas hospitalizadas, das quais 2.636 em unidades de cuidados intensivos.

Entre as comunidades autónomas espanholas que fazem fronteira com Portugal, a da Galiza teve até agora 1.415 casos e 20 mortos, a de Castela e Leão 2.460 e 124, respetivamente, a Estremadura 636 e 26 e a Andaluzia 2.471 e 87.

O conselho de ministros espanhol vai hoje aprovar a proposta para pedir autorização ao parlamento para prorrogar por mais 15 dias o "estado de emergência" em vigor até ao próximo sábado.

Por seu lado, a câmara baixa do parlamento, o Congresso dos Deputados, deverá ratificar na quarta-feira o projeto, tendo a esmagadora maioria dos partidos, inclusivamente os da oposição de direita, já manifestado o seu apoio à medida.

O Conselho de Ministros deverá também hoje divulgar o nível de garantias que o Estado está disposto a assumir para que os bancos financiem os trabalhadores independentes, as PME e as grandes empresas, a medida chave na crise atual causada pela pandemia de Covid-19.

Entretanto, a pista de patinagem sobre gelo situada no conhecido centro comercial Palácio do Gelo em Madrid vai começar a ser utilizada, "nas próximas horas", como morgue para armazenar os corpos de pessoas que morreram do novo coronavírus.

A solução foi encontrada devido à saturação das casas funerárias que as impede de enterrar os mortos dentro dos prazos estabelecidos em Madrid, a região mais atingida pelo Covid-19.

O Ministério Público espanhol abriu uma investigação para averiguar se existem idosos doentes em más condições de saúde em alguns lares para a terceira idade, bem como residentes que morreram do coronavírus.

A decisão é tomada depois de a Ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, ter afirmado que o exército tinha encontrado, em algumas das suas visitas aos lares, idosos "absolutamente abandonados" e alguns deles "mortos nas suas camas".

Passageiros de cruzeiro atracado em Lisboa começam a ser repatriados

Os passageiros do cruzeiro que está atracado em Lisboa começaram a ser repatriados esta terça-feira.

Segundo o Ministério da Administração Interna, ao longo do dia vão realizar-se quatro voos: dois para a Alemanha, um para o Brasil e um para o Reino Unido.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no Porto de Lisboa com 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália, a bordo.

Na segunda-feira, 27 passageiros portugueses desembarcaram - 21 portugueses e sete com autorização de residência em Portugal. Um deles testou positivo para o novo coronavírus.

