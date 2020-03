Covid-19: Doentes internados vão ser tratados com medicamentos da malária e do ébola

Os doentes internados em Portugal com a Covid-19 podem ser tratados com os medicamentos da malária e do ébola ainda em investigação para uso no novo coronavírus, segundo uma nova norma da Direção-Geral da Saúde.

