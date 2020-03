O que muda com a segunda fase de mitigação?

Portugal entrou na segunda fase de mitigação desde a meia-noite quinta-feira. Isto significa que as autoridades de saúde constataram que a transmissão do novo coronavírus já acontece em ambiente fechado, na comunidade, e não apenas através de casos importados. A partir de agora o atendimento passa a contar com os sectores privado e social, além do público, como já acontecia.

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, afirmou que uma das melhores formas de prevenir a propagação do vírus "reduzir a infeção comunitária".

