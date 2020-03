Primeiro teste a bebé de mãe infetada nascido hoje no São João deu negativo

O primeiro teste feito ao filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus que nasceu hoje de madrugada no Hospital de São João, no Porto, deu negativo, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho "estão bem", acrescentou a mesma fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ).

O bebé é o segundo de uma mãe infetada com o novo coronavírus a nascer no Hospital de São João, no espaço de quase uma semana.A mesma fonte referiu que será feito um segundo teste ao bebé entre as próximas 48 a 72 horas.

O primeiro bebé de uma mulher com Covid-19, uma menina, nasceu a 17 de março e os dois testes realizados para despiste deram negativo para a infeção. O segundo teste desta criança foi realizado 72 horas depois do primeiro.

Na sexta-feira, Henrique Soares, neonatologista do CHUSJ, assegurou que aquela unidade hospitalar está "preparada" para casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus que causa a doença covid-19, a qual não coloca as gestantes em grupo de risco.

"Estabeleceram-se circuitos próprios para as grávidas Covid-19 positivas ou suspeitas e para as grávidas normais", disse.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

