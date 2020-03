Covid-19: Mais de 4 mil mortos em Espanha

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 655 mortes por Covid-19 e 8.578 novos casos em relação aos dados de ontem.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 56.188 infetados e 4.089 vítimas mortais.

Em atualização

ESPANHA MUITO PERTO DO PICO

Um responsável do Ministério da Saúde de Espanha considerou na quarta-feira em Madrid que a evolução de casos com o novo coronavírus verificada nos últimos dias indica que o país está "muito perto" do pico da pandemia.

"É difícil saber o momento exato em que nos encontramos com os dados que temos. Neste momento, com a evolução do aumento dos casos, se ainda não estamos no auge, estamos muito perto", sublinhou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón.

ENRIC FONTCUBERTA

OS TESTEMUNHOS DE PORTUGUESES EM ESPANHA

Com a situação a piorar em território espanhol, os portugueses que falaram com a SIC garantem que continuam a cumprir as regras e sobretudo a não sair de casa.

Confessam também que bater palmas à janela alivia.

