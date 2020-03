Mais 17 mortes e 549 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 60 mortes e 3.544 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 43 para 60 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.995 para 3.544, mais 549 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 18,3%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, mais 21 que ontem.

No boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 22.257 casos suspeitos, dos quais 2.145 aguardam os resultados das análises e 16.568 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 191, 61 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.858 casos e 28 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.082 casos e 18 óbitos. A região Centro regista 435 casos e 13 mortes, o Algarve 89 casos e um morto, o Alentejo 20 casos, os Açores 24 casos e a Madeira 15 casos.

Os casos confirmados:

14 meninos e 29 meninas com menos de 10 anos;

49 homens e 51 mulheres entre os 10 e os 19 anos;

166 homens e 234 mulheres entre os 20 e 29 anos;

268 homens e 310 mulheres entre os 30 e 39 anos;

304 homens e 367 mulheres entre 40 e os 49 anos;

277 homens e 360 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

255 homens e 229 mulheres entre os 60 e 69 anos;

184 homens e 133 mulheres entre os 70 e os 79;

128 homens e 186 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

3 homens e 1 mulher entre os 50 e os 59 anos;

8 homens entre os 60 e os 69 anos;

14 homens e 1 mulher entre os 70 e os 79 anos;

16 homens e 17 mulheres com mais de 80 anos.

MARCELO CANCELA COMEMORAÇÕES DO 10 DE JUNHO

Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do 10 de Junho. A decisão foi tomada pelo Presidente da República devido à pandemia de Covid-19.

A deliberação de Marcelo Rebelo de Sousa terá assentado no facto do Presidente da República considerar não existirem condições de saúde pública para garantir as comemorações do Dia de Portugal.

Nasceu segundo bebé de mãe infetada em Portugal

Nasceu na última madrugada mais um bebé filho de uma mãe infetada com o novo coronavírus, no Hospital de São João, no Porto.

O parto foi por cesariana e tanto a mãe como o recém-nascido estão bem. O bebé testou negativo à Covid-19.

ESPANHA SUPERA AS 4 MIL MORTES

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 655 mortes por Covid-19 e 8.578 novos casos em relação aos dados de ontem.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 56.188 infetados e 4.089 vítimas mortais.

