Seis idosos retirados do lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança

Seis idosos estão a ser retirados do lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, por suspeitas de estarem infetados pelo novo coronavírus. Os utentes têm entre 70 e 80 anos, e todos apresentam sintomas de Covid-19.

Os idosos vão ser transferidos para o Hospital de Bragança e de Macedo de Cavaleiros. Há também uma funcionária do lar que vai fazer teste ao novo coronavírus.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 60 mortes e 3.544 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 43 para 60 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.995 para 3.544, mais 549 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 18,3%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, mais 21 que ontem.

No boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 22.257 casos suspeitos, dos quais 2.145 aguardam os resultados das análises e 16.568 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 191, 61 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.858 casos e 28 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.082 casos e 18 óbitos. A região Centro regista 435 casos e 13 mortes, o Algarve 89 casos e um morto, o Alentejo 20 casos, os Açores 24 casos e a Madeira 15 casos.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19