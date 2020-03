Autoeuropa prolonga suspensão da produção até 12 de abril

A Autoeuropa prolongou hoje a suspensão da produção na fábrica de Palmela até dia 12 de abril, devido à pandemia da Covid-19, confirmou à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio.

"A Volkswagen, que já tinha suspendido a produção, primeiro até dia 29 de março e depois até 05 de abril, informou-nos hoje que vai prolongar a suspensão da produção na fábrica de Palmela por mais uma semana, até dia 12 de abril", disse Fausto Dionísio.

"Nós solicitámos que estes dias de paragem, tal como os anteriores, também sejam pagos como "downdays" (dias de não produção sem perda de salário), uma vez que ainda estamos dentro do limite anual de 22 dias de `downdays´", acrescentou Fausto Dionísio.

De acordo com o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, as fábricas da Volkswagen na Alemanha e em outros países também vão prolongar as paragens de produção pelo menos até 12 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 108.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

