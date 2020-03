Com um a taxa de letalidade de 1,7% em Portugal, os idosos são os mais frágeis à pandemia de Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, sublinha que mais de 80% das mortes registadas no nosso país são em pessoas com mais de 70 anos.

A DGS faz um apelo aos lares de idosos para que apliquem de imediato os planos de contingência e pede a ajuda da comunidade local.

