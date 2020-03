Duas principais caras da luta contra a Covid-19 no Reino Unido estão infetadas

Boris Johnson está infetado com o novo coronavírus. No entanto, o primeiro-ministro britânico não é o único caso no Governo. Também o ministro da Saúde testou positivo. Ambos estão em isolamento.

Esta sexta-feira, o principal consultor médico do Governo britânico anunciou que tem os sintomas e vai isolar-se durante sete dias.

O Reino Unido quebrou esta sexta-feira o recorde do número de mortos. Em 24 horas, 181 pessoas morreram, elevando o total de vítimas para 759.

