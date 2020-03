Motards vão entregar medicamentos aos doentes com artrite reumatoide  

A Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, que existe há 25 anos, criou uma solução para doentes mais graves, que vivam fora dos grandes centros populacionais e que tenham dificuldades em aceder aos fármacos, só possíveis nas farmácias hospitalares.

Para evitar custos, deslocações e riscos de vida, uma vez que muitos hospitais têm as farmácias mesmo ao lado das urgências, a ANDAR fez um acordo com uma associação de Motards e, devido à Covid-19, faz agora a entrega de medicamentos ao domicílio.

António Vilar, presidente da Associação, refere que as farmácias hospitalares já aceitam por email as prescrições enviadas pelo médico do doente. Será sempre emitida uma minuta de procuração, para que uma terceira pessoa faça o levantamento da receita, emitida pelo reumatologista e assinada pelo doente, na farmácia hospitalar. A ANDAR poderá ainda dispensar placas térmicas de frio e mala de transporte.

A artrite reumatoide afeta cerca de 70 mil pessoas em Portugal.

