Estes são os pulmões de um doente com Covid-19

O Hospital George Washington, em Washington, partilhou um vídeo 3D que mostra os pulmões de um paciente infetado com Covid-19 e a evolução da doença.

Keith Mortman, chefe de cirurgia torácica do hospital, revelou que, uns dias antes, o homem estava assintomático. Agora está internado em estado grave nos cuidados intensivos.

"Quero que as pessoas vejam isto e entendam o que a doença pode fazer. As pessoas têm de levar isto a sério."

O chefe de cirurgia torácica do Hospital George Washington disse à CNN que os pulmões do doente estão a falhar e tem sido preciso recorrer a um ventilador para o ajudar a respirar. O homem que agora está infetado tem 59 anos e, de acordo com o relatório médico, "é razoavelmente saudável, com tensão arterial alta".

"Este não é um paciente cujo sistema imunitário está fraco ou um diabético de 70 ou 80 anos. Além de tensão arterial alta, ele não tem mais nenhum problema significativo de saúde", sublinhou Keith Mortman.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

