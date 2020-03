Boris Johnson infetado com o novo coronavírus

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson testou positivo para o novo coronavírus.

A revelação foi feita pelo próprio na rede social Twitter:

No vídeo, Boris Johnson revela que desenvolveu sintomas ligeiros e que está agora em isolamento, após ter testado positivo para a Covid-19.

O primeiro-ministro britânico deixou ainda uma mensagem de agradecimento a todos os agentes públicos e voluntários e pediu aos britânicos que fiquem em casa, trabalhem a partir de casa e que se protejam.

Boris Johnson "vai continuar a liderar a resposta do Governo ao coronavírus", pode ler-se numa nota publicada no site do Executivo britânico.

O anúncio do primeiro-ministro britânico acontece dias depois de o príncipe Carlos ter testado positivo para o novo coronavírus.

