Uma queijaria de fabrico artesanal em Celorico da Beira viu todas as encomendas canceladas, devido à pandemia do novo coronavírus, mas mantém a recolha de leite aos produtores da região e a laboração com 23 empregados.

Os empresários falam em quebras de 99% e admitem recorrer às ajudas do Estado.

