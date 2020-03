DGS suspende quarentenas regionais impostas a quem chega do estrangeiro

A Direção Geral de Saúde suspendeu as quarentenas regionais impostas a quem chega do estrangeiro, designadamente no Algarve e no Nordeste Transmontano.

A decisão de Graça Freitas decorre da recomendação da Provedora de Justiça que, além de considerar que há um critério cego nessas medidas, também importa uniformizá-las.

Maria Lúcia Amaral considera que as quarentenas regionais impostas a quem chega do estrangeiro não são necessárias, nem adequadas por se tratar de um critério cego. A Provedora afirma que as autoridades locais de saúde não têm competência para o fazer e defende o princípio da proporcionalidade, requerendo uma coordenação a nível nacional.

