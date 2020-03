Centenas de carros parados na direção da Ponte 25 de Abril

Centenas de carros estão parados na direção da Ponte 25 de Abril, devido a uma operação de bloqueio realizada pela polícia, que está a mandar para todos os condutores, na direção Norte-Sul, para saber o motivo da viagem.

De acordo com o decreto lei aprovado pelo Governo, sobre o estado de emergência, os passeios só são autorizados desde que sejam perto da área de residência.

No balanço feito até agora, em 6 dias, as autoridades já detiveram 64 pessoas pelo crime de desobediência e/ou violação do confinamento obrigatório na residência.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: