Rússia fecha todas as fronteiras a partir de segunda-feira

A Rússia anunciou que vai fechar totalmente as suas fronteiras, a partir de segunda-feira e temporariamente, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

De acordo com um decreto do Governo, a Rússia "restringirá temporariamente o tráfego" em todas as suas passagens rodoviárias, ferroviárias e marítimas, a partir das 00:00 de segunda-feira (21:00 de domingo em Portugal continental).

O Governo russo já tinha decretado, a partir de hoje e até dia 05 de abril, o encerramento de várias atividades comerciais, incluindo de restauração, com exceção de comércio à distância, tendo recomendado aos cidadãos para limitarem as suas deslocações.

A Rússia ultrapassou o milhar de infetados e registou quatro mortes, vítimas da pandemia Covid-19, na sexta-feira, com a maioria dos casos em Moscovo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

