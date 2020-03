As unidades de saúde do distrito de Portalegre não têm capacidade para efetuar as análises de despiste ao novo coronavírus. Com este problema, todos os casos suspeitos mais delicados têm de ficar em isolamento no hospitais, o que faz com que capacidade de internamento atinja o limite.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: