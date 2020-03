Curva de evolução de casos infetados está a "abrandar"

Graça Freiras, Diretora-Geral da Saúde, na habitual conferência de imprensa onde é feito o balanço do impacto da Covid-19 em Portugal, afirmou que as medidas de prevenção implementadas pelo Governo estão a "abrandar" a curva de evolução de casos infetados no país. Ainda assim não se consegue para já prever quando será exatamente o pico do vírus em Portugal.

