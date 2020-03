Urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra encerra durante a noite

A urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra encerrou na noite de sexta-feira, e passa a funcionar apenas durante o dia, entre as 8:00 e as 20:00. Uma decisão tomada entre o delegado de saúde da Amadora e a Administração Regional de Saúde de Lisboa, depois de terem aparecido alguns profissionais de saúde suspeitos de estarem infectados com o novo coronavirus.

Por precaução foram recolhidas análises a todos os profissionais que trabalham na urgência pediátrica do Hospital. Os que apresentam sintomas ficam em casa e os restantes cujos resultados foram negativos podem regressar ao trabalho.

Enquanto a situação não normalizar todos os casos clínicos urgentes da pediatria serão encaminhados para os hospitais Santa Maria e Dona Estafania.

