"You'll Never Walk Alone". Profissionais de saúde no Reino Unido cantam hino do Liverpool

"You'll Never Walk Alone", em português, não caminharás sozinho, foi a mensagem que os profissionais de saúde do Reino Unido quiseram transmitir a quem está na linha da frente no combate ao novo coronavírus no país.

Os membros da equipa de futebol inglesa, aproveitaram o momento e enviaram uma mensagem de apoio e agradecimento a todos os que estão a trabalhar nos hospitais.

