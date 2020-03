Covid-19: Achatar da curva "pode evitar colapso" do SNS

O coordenador da Unidade de Imunodeficiência do Centro Hospitalar Lisboa Norte garante que o achatar da curva de casos de coronavírus é a melhor forma de evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde.

Por essa razão, António Diniz concorda com as medidas postas em prática pelo Governo para mitigar a propagação do vírus.

