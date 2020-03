Um guarda prisional testou positivo para o novo coronavírus, tornando-se assim no terceiro caso nas prisões portuguesas. Para tentar impedir a propagação do novo coronavírus nos estabelecimentos, a Direção Geral dos Serviços Prisionais, admite que Portugal devia seguir as recomendações das Nações Unidas e libertar os reclusos mais vulneráveis.

