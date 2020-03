Mais um dia dramático em Espanha, com um novo máximo de pessoas falecidas, 838 em apenas 24 horas. O número total de mortos ultrapassa agora os 6.500. As autoridades de Saúde querem inverter estes números. O Governo decretou por isso um travão a todas as empresas, cuja atividade económica não seja essencial. O que significa que, a partir de amanhã, Espanha vai parar quase por completo.

Veja também: