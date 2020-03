DGS pondera cordão sanitário no Porto, autarquia reprova

A diretora-Geral da Saúde admite a necessidade um cordão sanitário no Porto e diz que a decisão deverá ser tomada ainda hoje.



Em comunicado, a Câmara do Porto garante estar contra a criação de qualquer cordão sanitário e classifica essa possibilidade como "inútil e extemporânea", já que a epidemia é generalizada um pouco por todo o país.

O município assegura também que, se a medida avançasse, deixariam de funcionar alguns dos serviços básicos da cidade e ficariam em causa os acessos aos hospitais de S. João e de Santo António.

Na nota de imprensa que emitiu ao início da tarde, a Câmara do Porto assegura que nunca foi ouvida e diz que só entende as declarações de Graça Freitas como um lapso provocado pelo cansaço. Por tudo isto, a autarquia assegura que, a partir de agora, deixa de reconhecer autoridade à diretora-geral de Saúde.

Portugal regista hoje 140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Espanha ultrapassou hoje a China em número total de infetados com o covid-19, estando apenas atrás dos Estados Unidos e da Itália.

Por outro lado, a Espanha é o segundo país no mundo com maior número de mortes, depois da Itália que tinha no domingo 10.779 vítimas mortais.