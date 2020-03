Médicos do Hospital de Bragança queixam-se de falta de meios

Um grupo de médicos do Hospital de Bragança denuncia a falta de meios para tratar doentes com Covid19 naquela Unidade de Saúde do Nordeste.

Numa carta dirigida à Administração, os clínicos manifestam receio que "os doentes venham a morrer por falta de assistência e que não se consiga evitar um contágio geral".

A administração do Hospital de Bragança garante ter iniciado neste mês um processo de melhoria das instalações, com a colocação de equipamento de extração de ar.

Portugal regista hoje 140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).