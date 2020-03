PSP não fez nenhuma detenção no fim de semana por desobediência

O controlo da PSP no acesso à Ponte 25 de Abril, em Lisboa, gerou longas filas de trânsito no sábado. Uma ação que terá dado resultado, uma vez que o movimento diminuiu no domingo, segundo as autoridades.

PSP e GNR vão continuar em força nas estradas, numa altura em que se aproxima a Páscoa e é preciso evitar as viagens desnecessárias.

Patrícia Gaspar sublinha que as ações têm sobretudo um objetivo pedagógico e dissuasor. Durante o fim de semana, ninguém foi detido pelo crime de desobediência.

A secretária de estado da Administração Interna ainda que serão reforçados os materiais de proteção individual para os elementos de segurança, mas sublinha que é necessário continuar a fazer um uso racional.

