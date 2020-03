Portugal recebe um milhão de máscaras e 200 mil testes

Portugal recebe esta segunda-feira um milhão de máscaras e 200 mil testes de despiste ao novo coronavírus.

A doação do grupo Fosun, com apoio da Luz Saúde, Milennium BCP e do Grupo Fidelidade, pretende ajudar diretamente os profissionais de saúde portugueses.

Do total de equipamento recebido, 700 mil máscaras serão entregues diretamente ao Serviço Nacional de Saúde.

