O governador de Nova Iorque pediu ajuda imediata e urgente no combate à pandemia do novo coronavírus. Em conferência de imprensa, Andrew Cuomo apelou a todos os profissionais de saúde disponíveis para ajudar as autoridades de Nova Iorque a controlar o número de caso de infeção.. que não para de aumentar.

O estado norte-americano de Nova Iorque superou no domingo as mil mortes de infetados com Covid-19, apenas um mês após se detetar o primeiro caso.